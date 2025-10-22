El Ciudad Rodrigo marca el ritmo en la Regional de Aficionados

El Ciudad Rodrigo marcha líder del grupo B de la Regional de Aficionados. Los farinatos han comenzado de manera poderosa la competición con cinco victorias y una sola derrota hasta el momento.

El equipo mirobrigense, dirigido por Alberto González ‘Chaquetín’, lleva quince tantos a favor y es el máximo goleador del grupo, aunque ha encajado ocho dianas en los seis duelos disputados.

El equipo farinato recibe este domingo, a las 18:30 horas en el Francisco Mateos, al Zamora B en el duelo por el liderato de la competición.