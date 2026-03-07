El Ciudad Rodrigo pierde en el descuento en el debut de Astu en el banquillo

El Ciudad Rodrigo perdió por 2-1 ante el Zamora B en el tiempo de descuento y amargó el debut de Astu en el banquillo mirobrigense. Los zamoranos se adelantaron en el minuto 63 y, con veinte minutos por jugarse, un jugador local fue expulsado. El Ciudad Rodrigo empataba en el minuto 89 por medio de Zuco, pero eran los locales los que se llevaban el partido con un gol en el descuento.

Para este domingo quedarán tres partidos más con representante charro. A las 16:30 horas, duelo de filiales entre la Ponferradina y el Salamanca CF UDS; a las 17 horas, el Béjar Industrial recibe a la Moraleja en Mario Emilio; y a las 18:30 horas, el CDF Helmántico cierra la jornada en el San Casto ante el Betis.