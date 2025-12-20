Ciudad Rodrigo rinde homenaje a sus estrellas en una brillante Gala del Deporte 2025

El Teatro Nuevo Fernando Arrabal se vistió de gala la noche del viernes 19 de diciembre para celebrar el talento y el esfuerzo del deporte mirobrigense. En un auditorio completamente lleno, el alcalde del municipio, Marcos Iglesias, junto al delegado de Deportes, Víctor Gómez, y otros miembros de la Corporación Municipal, presidieron la entrega de los Premios Anuales del Deporte 2025.

El judoca Héctor Rodríguez Galache se alzó con el premio al Mejor Deportista tras un año excepcional en el que se coronó campeón Autonómico Senior en la categoría de -66 kg. Por su parte, el ciclismo local estuvo representado por Diego Marcos Barco, quien recibió el premio Mejor Promesa gracias a su "triple corona" regional: primer puesto en el Campeonato de Castilla y León de BTT, en la Copa de BTT y en el campeonato de carretera.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del Mirobrigense de Oro, que recayó en los Organizadores de la Media Maratón Sancti Spiritus – Ciudad Rodrigo. El jurado ha querido reconocer su éxito al recuperar las cifras de participación previas a la pandemia, consolidando la prueba como una de las competiciones de referencia en el calendario atlético salmantino.

El fútbol y el baloncesto también tuvieron un gran protagonismo. Gabriel de Aller Martín fue nombrado Mejor Entrenador por su ascenso a Tercera RFEF con el Unionistas B de Salamanca, mientras que el III Columnas Infantil fue elegido Mejor Equipo de la Temporada tras una racha histórica de 17 victorias consecutivas y su título de campeones regionales de Juegos Escolares. Asimismo, la Escuela Municipal de Baloncesto fue premiada como la Mejor Escuela Deportiva por su crecimiento y sus éxitos provinciales en categoría infantil.

La gala también reconoció la Mejor Trayectoria Deportiva de la campeona olímpica de waterpolo, Laura Ester Ramos, y el éxito del I Trofeo Internacional de Fútbol Sala, elegido como Mejor Evento Deportivo por congregar en la ciudad a más de 700 jóvenes deportistas. El apoyo empresarial al deporte local fue personificado en Multicia, que recibió el premio al Patrocinio y Colaboración por sus tres décadas de compromiso constante.

La noche se completó con tres menciones especiales que pusieron en valor la salud y el deporte base: al C.D. Ciudad Rodrigo C.F. por la décima edición de su 'Miróbriga Campus'; a los maestros de educación física de los colegios locales por su iniciativa de llevar el deporte a la calle; y a la X BTT de Saelices el Chico por su emblemática Carrera del Pavo, que este año alcanzó los 300 inscritos.