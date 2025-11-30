El Ciudad Rodrigo y el Salamanca CF UDS B se llevan los derbis de la Regional de Aficionados
Los dos equipos charros se encuentran en lo más alto de la tabla del grupo B
Dos derbis charros en el grupo B de la Regional de Aficionados. Y dos victorias visitantes.
El Ciudad Rodrigo remontó en el Alfonso San Casto ante el Helmántico y se llevó el triunfo por 1-2. Los locales se adelantaron a la hora de partido, pero los goles de Alberto Martín y Javi Moríñigo se llevaron los tres puntos a Miróbriga.
El Salamanca CF UDS B goleó al Béjar Industrial en Mario Emilio. El filial charro, dirigido por Óscar Albo, está en un gran momento de forma y se ha metido de lleno en la lucha por el ascenso a Tercera RFEF.
