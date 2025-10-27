El Ciudad de Salamanca brilla con múltiples podios en Pista y Ciclocross

El equipo Ciudad de Salamanca culminó un fin de semana de competición con un balance excepcional, cosechando varios podios y actuaciones notables tanto en pista como en la disciplina de ciclocross en diversos puntos de la geografía nacional.

La actividad comenzó el sábado con la participación de Ángela Sánchez en la IV Copa Alicante/Murcia de Pista. Sánchez demostró solidez en su desempeño al finalizar en la 9ª posición en la modalidad de ómnium.

La jornada dominical se centró en el ciclocross, donde el equipo repartió su talento en dos frentes. En el II CX Concello de Taboada, la joven Vega Albares firmó una espectacular carrera que la llevó a la 2ª posición en la categoría júnior, sumando un valioso podio para el club.

Simultáneamente, el equipo tuvo una destacada presencia en el XII Ciclocross Ayuntamiento de Mejorada del Campo, donde las corredoras brillaron de manera colectiva. En la categoría júnior, Victoria Moreno se alzó con la 2ª posición, mientras que su compañera Carla Domínguez completó el podio al terminar en una meritoria 3ª posición. La buena racha se extendió a la categoría cadete, con Sandra García cruzando la meta en un respetable 4º lugar, cerrando así un fin de semana que consolida el buen momento del Ciudad de Salamanca en el panorama ciclista.