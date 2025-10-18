Clara victoria del Salamanca Rugby Club

El equipo charro venció por 26-44 en casa del Rugby Aranda

IMagen del Salamanca Rugby Club
IMagen del Salamanca Rugby Club | FOTO SALAMANCA24HORAS.COM

El Salamanca Rugby Club se impuso por 26-44 en casa de Rugby Aranda con un buen partido ofensivo.

Los charros arrancaron con Alejandro Paniagua muy activo con un ensayo y conversión. Al descanso, los charros ya habían convertido en varias ocasiones ensayos con Cristian Sánchez, Alejandro Martín o José María González.

En la segunda mitad, el equipo rojinegro no sufrió y certificó la victoria con un ensayo de Roberto Rodríguez a diez minutos para el final del encuentro.

