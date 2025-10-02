Claudia Soriano da la receta de Perfumerías Avenida: “Vamos a jugar mejor, cuanto mejor nos lo pasemos”
La base catalana se muestra muy contenta por la actitud del equipo y también por el cariño de la afición
Claudia Soriano lleva unas semanas en Perfumerías Avenida y ya es una de las jugadoras más queridas de la afición. Además, le ha tocado dar pasos adelante en la pizarra de Montañana por la baja de Iyana Martín. La base reconoce que son un equipo alegre y en construcción y se muestra ambiciosa en los objetivos.
Primeras semanas en Perfumerías Avenida. “Yo estoy muy contenta. El equipo está con una actitud buenísima y el día a día está siendo muy fácil. Tenemos mucho trabajo y estamos muy motivadas. Es divertido ir a entrenar todos los días. La vida en Salamanca es muy fácil”.
¿En qué le está ayudando a mejorar Montañana? “Con la baja repentina de Iyana, hemos tenido que ponernos las pilas mucho antes de lo que esperaba yo. Me está intentado a ayudar a leer el juego, buscar las ventajas y conocer los puntos fuertes de todas, más rápido todavía”.
La buena sintonía, clave en el devenir de la competición. “Total. Somos un equipo que va a ser muy peligroso cuanto más unidas estemos entre nosotras. No tenemos una referente de meter 20 puntos, sino que nos vamos a repartir mucho los roles y el trabajo”.
Jugar sin ataduras y sin presión. “Por lo que voy viendo, vamos a jugar mejor, cuanto mejor nos lo pasemos. Ritmo alto, compartiendo mucho el balón… que cada día una pueda ser el día de una de mis compañeras”.
La visibilidad que ofrece jugar en Perfumerías Avenida. “Sí. Ya se me había avisado. Aquí la gente te conoce, te da ánimos, te apoya en cualquier momento. Lo mediático es multiplicado por tres de cualquier club en los que he estado. Pero también es una responsabilidad”.
¿Cuál es la compañera que más le ha impresionado? “Somos tan nuevas que no conocía a casi ninguna. Me han impresionado todas. Estoy muy contenta con mi relación con Iyana, con cómo nos estamos relacionando… me da mucha pena que no esté jugando”.
Galones en el puesto de base en la Supercopa. “Cada jugadora va a tener sus momentos en el partido y en la temporada. Necesitábamos a alguien que generase ventajas y me sentí muy cómoda. En el factor sorpresa tengo mucho que hacer”.
Primer partido de Liga Femenina. “Estamos en crecimiento y construcción. Todas las pruebas, nos vienen bien. Todas tenemos ganas de empezar a jugar”.
El reto de la Eurocup. “Es la primera vez que juego una competición europea. Creo que es una competición muy divertida. Me parece un reto chulo. Creo que, si jugásemos Euroliga, serían otros objetivos. La Eurocup es complicada, pero la Euroliga el nivel es mayor. En la Eurocup, se puede pensar en un futuro en ir a llegar lo más lejos posible, aunque luego hay equipazos. Creo que podemos ser ambiciosas para crecer en el día a día”.
Salamanca como ciudad. “Estoy muy contenta. La zona en la que me ha tocado vivir, es cerca del centro, y me parece precioso. Y luego hay mucha vida, aunque sea una ciudad pequeña. Estoy descubriendo Salamanca”.
