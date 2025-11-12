Claudia Soriano, ‘ladrona de guante azul’ en la Liga Femenina

Perfumerías Avenida cuenta con la mejor ‘ladrona’ de la Liga Femenina. Claudia Soriano encabeza el apartado de balones robados, con los mismos guarismos que Juste Jocyte (jugadora de Girona).

La base perfumera cuenta con diecisiete robos en los seis partidos disputados y tiene una media 2,83 balones robados por encuentro.

No es algo nuevo para Claudia Soriano, que ya fue la mejor en esta estadística con 99 robos en los 30 partidos de competición regular. Una marca de 3,3, muy superior a la del resto de jugadoras.