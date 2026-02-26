Claudia Soriano, la mejor ‘ladrona’ de la Liga Femenina

Perfumerías Avenida cuenta con la mejor ‘ladrona’ de la Liga Femenina. Claudia Soriano lleva 51 recuperaciones y encabeza el ranking de balones recuperados en la competición.

La base catalana lleva una media de 2,32 balones robados por partido y destaca por su intensidad defensiva a la hora de defender a su par en la cancha. Unos números tangibles e intangibles que hacer a Claudia Soriano como una de las mejores defensoras de la Liga Femenina.

Este sábado, Perfumerías Avenida viaja hasta Estepona para enfrentarse al conjunto local. El choque dará inicio a las 17:30 horas en el pabellón José Antonio Pineda.