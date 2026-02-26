Claudia Soriano, la mejor ‘ladrona’ de la Liga Femenina
La base perfumera lleva 51 recuperaciones, una media de 2,32 por partido
Perfumerías Avenida cuenta con la mejor ‘ladrona’ de la Liga Femenina. Claudia Soriano lleva 51 recuperaciones y encabeza el ranking de balones recuperados en la competición.
La base catalana lleva una media de 2,32 balones robados por partido y destaca por su intensidad defensiva a la hora de defender a su par en la cancha. Unos números tangibles e intangibles que hacer a Claudia Soriano como una de las mejores defensoras de la Liga Femenina.
Este sábado, Perfumerías Avenida viaja hasta Estepona para enfrentarse al conjunto local. El choque dará inicio a las 17:30 horas en el pabellón José Antonio Pineda.
También te puede interesar
Lo último