Claudia Soriano, segura de sí misma: “Venir a jugar a Avenida es una responsabilidad y un orgullo”
La base catalana reconoce su ilusión por llegar al club charro y sus ganas por mejorar a las órdenes de Anna Montañana
Claudia Soriano ha sido la primera jugadora de Perfumerías Avenida en ser presentada de forma oficial. La base catalana reconoce su ilusión por llegar al club charro y sus ganas por mejorar a las órdenes de Anna Montañana.
Sus primeras palabras como perfumeras. “Sigo un poco en una nube… haber venido antes a un club como Avenida no hubiese sido un error, pero no la mejor decisión porque este año me siento muy preparada. Ya conozco la liga y he hecho unos pasos en la última temporada que me permiten afrontar a este reto. Venir a jugar a Avenida, para cualquier jugadora nacional, es una responsabilidad y un orgullo. Quería hacerlo bien y defender el escudo bien. Ya me he dado cuenta de la calidad humana. Tengo ganas de empezar ya a jugar y entrenar más y ver a dónde nos lleva este proyecto”.
El ‘sí, quiero’ a Perfumerías Avenida. “Sí quiero es. Eso seguro. Pero hay otros muchos otros factores. A mí me gusta sentirme segura de mí misma y si me llega esta oferta el año pasado, me habría costado decir que sí. No porque no creyera en mí, sino porque no me sentía preparada. Cuando mi agente me lo dice es como “guau, esto está pasando de verdad”. Y ahora mismo me siento preparada para valorarlo de verdad. Creo que a los dos días dije que sí, tampoco me costó mucho decidirme”.
Puntos fuertes y débiles. “Quiero seguir haciendo lo que hago, mejor. Y a un nivel mejor. Cuidar los detalles y pulir mis puntos débiles. Puedo quedarme a tirar cien triples al día si tengo que mejorarlo. Y también potenciar lo que hago bien. Creo que voy a estar cómoda en la manera de jugar”.
Avenida, fábrica de bases. “Aquí se cuidan a las nacionales y son gente importante. Son las caras visibles del club. Puede venir una extranjera muy buena, pero va a ser igual de la nacional. Ha pasado mucha gente joven. Me da pena que se haya retirado Silvia, me hubiese encantado coincidir con ella más. Hay muchos ejemplos y eso da confianza de que aquí se hacen las cosas bien”.
La ‘Marea Azul’. “Tener al pabellón de mi parte va a ser muy guay. Es un pabellón histórico y tengo muchas ganas de jugar, de que vengan mis amigos y mi familia, porque les he dicho que tienen que venir porque es una experiencia única”.
El puesto de base con Iyana Martín y la juventud de ambas. “Me lo han preguntado mil veces. Creo que tiene muchas cosas positivas. Hay que trabajar y trabajar, ayudar y fallar, porque vamos a fallar por la falta de experiencia. Eso nos ayudará a crecer y a ser mejores”.
