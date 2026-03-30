Claudia Soriano sufre una fractura en el radio tras la lesión contra el Spar Girona

A pesar de que la buena imagen que dio el Perfumerías Avenida contra el Spar Girona donde consiguió el pase a semifinales, la nota negativa llegó en forma de lesión, más en concreto para Claudia Soriano tras un choque fortuito con una de las rivales en las cancha.

Tras las pruebas realizadas en Tarragona el mismo día de la lesión, además de las de Salamanca este lunes, 30 de marzo, el parte médico dicta una fractura en la extremidad inferior del radio izquierdo, lo que ha llevado a inmovilizar la zona además de futuras sesiones de rehabilitación.

Así pues, tras la valoración médica que se ha realizado, no se ha podido dictar una fecha de recuperación, por lo que todo hace indicar que durante las próximas semanas estará fuera del conjunto azulón, siendo una de las piezas claves del conjunto charro.

Las redes sociales no han parado de mandar mensajes de ánimo a la jugadora de 23 años para desear que vuelva a las canchas lo antes posible.