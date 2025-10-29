La cláusula de rescisión de Hugo de Bustos en Unionistas: medio millón de euros

Uno de los nombres propios de Unionistas en este inicio de temporada es Hugo de Bustos. El joven extremo salmantino, de 21 años, se ganó el puesto en la primera plantilla en pretemporada y ha jugado ya 348 minutos en Primera RFEF.

El propio Hugo de Bustos es el máximo goleador en Primera RFEF esta campaña con dos dianas (las mismas que Abde Damar). Su primer tanto llegó en el Reina Sofía para hacer el momentáneo 2-2 de la remontada ante el Real Avilés, mientras que el siguiente fue el 2-0 definitivo ante el Mérida.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, la cláusula de rescisión de Hugo de Bustos en Unionistas de Salamanca es de 500.000 euros. Por el momento, algunos filiales ya han acudido al Reina Sofía para observar ‘in situ’ al extremo charro, pero de momento nadie ha contacto con el club blanquinegro.