Clausurado el Tori por un partido tras la pelea entre los cadetes del Salamanca CF UDS y el Calasanz de Soria

El pasado 30 de noviembre, durante el duelo entre el segundo equipo cadete del Salamanca CF UDS y el Calasanz de Soria, se produjo una reyerta en el Tori entre jugadores, cuerpos técnicos y público.

El acta del partido recoge la expulsión de tres jugadores al término del partido (uno del equipo local y dos del visitante) y una invasión de campo de alrededor de medio centenar de aficionados, entre los que uno de ellos golpeó al entrenador del equipo soriano.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil para apaciguar los ánimos y evitar que la situación fuese todavía a mayores.

El Comité de Competición ha notificado la clausura durante un partido del terreno de juego del Salamanca CF UDS por incidentes graves de sus seguidores. Dicha sanción deberá cumplirse en otro terreno de juego ubicado fuera del término municipal de Salamanca.