El Club Doryoku organiza la jornada navideña de Juegos Escolares de judo

Imagen del Club de Judo Doryoku en el Villa de Amurrio infantil

El próximo domingo 14 de diciembre se celebrará en el Pabellón Municipal de la Alamedilla la tradicional jornada navideña de Juegos Escolares de judo, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca y la Delegación Salmantina de Judo.

El evento, de carácter lúdico, reunirá a niños y niñas de todas las edades y niveles en una mañana dedicada a juegos, exhibiciones y actividades formativas vinculadas a este deporte.

Este año se espera una cifra récord de participación, con más de 700 judokas procedentes de distintos clubes y centros escolares de Salamanca. La jornada se consolida así como una de las actividades más multitudinarias del calendario escolar deportivo de la ciudad.

“Desde el Club Doryoku celebramos la gran acogida que está teniendo esta edición, reflejo del creciente interés por el Judo educativo y de base en Salamanca”, explican desde el club charro.