El Club Doryoku de Salamanca domina la modalidad Nage no Kata en el campeonato de Castilla y León

Durante el Campeonato Autonómico de Katas de Castilla y León, celebrado el pasado fin de semana en el pabellón municipal de Carbajosa de la Sagrada, el Club Doryoku de Salamanca recibió 16 medallas. En este sentido, el dominio del club fue absoluto en la modalidad de Nage no Kata, donde los judokas del Doryoku coparon todos los puestos del podio tanto en categoría infantil como cadete.

Además, tal y como apunta el club, dichos judokas "fueron los grandes protagonistas de la competición", ya que de los 72 deportistas participantes, 68 pertenecían al Club Doryoku: "Este dato que refleja el crecimiento y el trabajo que la entidad salmantina viene desarrollando en la formación de judokas y especialistas en kata desde edades muy tempranas".

En concreto, en la categoría cadete, los deportistas que obtuvieron las medallas de oro fueron Jorge Martín Hernández y Pablo Regidor Escudero; mientras que la plata fue para Rubén Sánchez Fernández y Daniel Gil Bernal. Finalmente, las medallas de bronce fueron para Alfonso del Amo Miguel, Asier Escudero Duñabeitia, Julieta Tovar Urbina y Savannah Matthews Tremblay.

En cuanto a la categoría infantil, los ganadores fueron Isaac Martínez Fernández y Arón Cabezas Bernués; mientras que las medallas de plata las consiguieron Patricia Martín Hernández y Jonathan Mota García. Por último, los terceros puestos los consiguieron Sigrid Iglesias Garzón, Abril Martín Martín, Ángela Sánchez Rivas y Anamar Faria Macario.

Así, desde la entidad destacan especialmente el compromiso, la constancia y el trabajo colectivo de todos los participantes, así como la apuesta decidida por la enseñanza de las katas, secuencias de movimientos preestablecidos en las que se basa este deporte, "como una parte esencial en la formación integral del judoka".

Según concluye el club, además de este éxito deportivo, "el campeonato volvió a poner de manifiesto el peso del Club Doryoku dentro del panorama autonómico de las katas también con la presencia de sus jueces titulados en katas de Castilla y León". En concreto, estos son: Gerardo de Manueles, Fernando Díaz, Ricardo Martín y Eduardo Mateos.