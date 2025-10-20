El Club Doryoku de Salamanca logra el mejor resultado por clubes de Castilla y León en el Autonómico Senior por tercer año consecutivo

El judo salmantino vive un momento de oro gracias a la espectacular actuación del Club Doryoku en el Campeonato Autonómico Senior de Castilla y León celebrado este fin de semana. El club ha revalidado su dominio regional al conseguir el mejor resultado global por clubes de toda la comunidad por tercer año consecutivo.

El Doryoku cosechó un impresionante total de 12 medallas (5 oros, 3 platas y 4 bronces), consolidándose como la principal potencia del judo de Castilla y León y demostrando su excelente trabajo de base y desarrollo en la categoría senior.

Cinco judokas del Doryoku subieron a lo más alto del podio, dominando sus respectivas categorías de peso:

Adriana Cabezudo (menos de 57 kg) - Oro

Andrea Rodríguez (menos de 63 kg) - Oro

Elena Casado (más de 78 kg) - Oro

Héctor Rodríguez (menos de 66 kg) - Oro

Marcos Vitores (menos de 81 kg) - Oro

El medallero se completó con grandes actuaciones que aseguraron platas y bronces:

Platas: Beatriz Alba (menos de 57 kg), Laura X. Girón (más de 78 kg) y Aarón García (menos de 60 kg).

Bronces: Natalia Delgado y Nadia Barbero (menos de 57 kg), Noa García (menos de 63 kg), y Raúl Hernández (menos de 66 kg).

El club también destacó la implicación y el esfuerzo de los judokas Varo, José Carlos, Marcos Mangas, Jorge, Hadús, Luis y Eliot, que, si bien no subieron al podio, contribuyeron al desempeño global que aseguró el título por clubes.

Este éxito autonómico es el fruto de un "trabajo, compromiso y equipo" constante, que une la formación en la escuela con la alta competición.

Con este palmarés, varios judokas del Doryoku han asegurado su pase a la Fase Sector, donde buscarán el billete para el Campeonato de España. Allí se unirán a Charlie y Álvaro Antón, que ya habían logrado previamente su clasificación para la cita nacional. El club salmantino reafirma así su línea ascendente y su capacidad para formar deportistas de élite.