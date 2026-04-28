El club José Ángel Gómez Kickboxing Salamanca obtiene 14 medallas en el Campeonato de España

El club José Ángel Gómez Kickboxing Salamanca ha vuelto a demostrar por qué es uno de los lugares de referencia en cuanto a esta disciplina deportiva en la capital del Tormes y su provincia tras llevarse nada más y nada menos que catorce medallas en los Campeonatos de España celebrados el pasado fin de semana.

Ese evento se celebró en Nucia y los deportistas representan a la Federación de Castilla y León. En los premiados se encuentran: Alejandro Rivas(oro), Unai Garcia (oro), Rodrigo Garcia (oro), Berta Gómez (plata), Izan Sanchez (plata), Carlos Jiménez (plata), Daniel Seco (bronce) David Seco (bronce), David Cubillo (bronce), Alvaro (bronce), Carolina (bronce), Alfonso Gomez (bronce) y Ángel de prado (bronce).

Entre todos ellos, han querido destacar a tres, a Alejandro, Unai y Rodrigo que se han convertido en campeones de España en la modalidad K1.