El club de judo salmantino, Doryoku, reconocido como "mejor club del Campeonato Ciudad de Valladolid Junior"

El club de judo salmantino, Doryoku, ha sido reconocido como "mejor club del Campeonato Ciudad de Valladolid Junior" celebrado este pasado fin de semana, en una competición que reunió a judokas de Castilla y León, Cataluña, Madrid, Cantabria y País Vasco.

Según confirman desde el propio club salmantino, acudieron a este campeonato con un equipo especialmente joven, en el que varios deportistas de categoría cadete aprovecharon la cita para seguir sumando experiencia tras su reciente participación en los campeonatos autonómicos.

Fueron cuatro los judokas que lograron la medalla de plata: Verónica Céspedes García (-57 kg), Javier Martín Velázquez (-81 kg), Quintín Iglesias Garzón (-90 kg) y Hugo Calle Gómez (-100 kg); mientras otros seis deportistas se alzaron con el bronce: Laura Hernández Crego (-48 kg), Paula García-Miguel Hernández (-52 kg), Irene Mateos Ruiz (-57 kg), Cristina García Gómez (-63 kg), Aarón García Santos (-60 kg) y Pablo Regidor Escudero (-66 kg).

Por su parte, Victoria Ferraretto, Eliot Szentgroti, Alejandro Alayo, Rubén Sánchez y Daniel Gil completaron una competición muy sólida.