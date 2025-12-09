Club Rítmica Salamanca cierra la temporada 2025 con actuaciones destacadas en Madrid

El Club Rítmica Salamanca ha puesto el broche final a una temporada llena de esfuerzo y logros, participando en dos de las competiciones más importantes del calendario nacional: la Copa de España Individual Base y el Campeonato de España de Conjuntos Absoluto, ambas celebradas en Madrid.

Copa de España Individual Base – Madrid 2025

Los días 29 y 30 de noviembre, las gimnastas del club compitieron en el Polideportivo Gallur, tras haber conseguido la clasificación previa, reservada únicamente a las cinco mejores deportistas por categoría de cada comunidad autónoma.

Las representantes del Club Rítmica Salamanca fueron:

Alevín: Alejandra Pérez-Moneo

Benjamín: India Marcos

Infantil: Claudia Siesto y Ruth Roncero

Cadete: Lidia Hernández y Ángela Cascón

Entre los resultados más destacados, Ruth Roncero finalizó en el 13º puesto en categoría Infantil, mientras que Claudia Siesto ocupó el 29º, India Marcos el 28º en Benjamín y Ángela Cascón el 25º en Cadete, reflejando el alto nivel y dedicación de las gimnastas durante toda la temporada.

Campeonato de España de Conjuntos Absoluto – Madrid 2025

Del 3 al 6 de diciembre, los conjuntos Benjamín y Junior compitieron en el Movistar Arena, escenario de la máxima competición nacional por equipos.

Conjunto Benjamín: Candela Yenes, Lua Sánchez, Lia Hernández, Sara Martín y Carla Iglesias realizaron dos pases impecables, logrando una magnífica quinta posición, un logro que llena de orgullo al club.

Conjunto Junior: Natalia García, Valeriia Torhovkykh, Celia Morena, Elena Mateos y María Barbero tuvieron un primer pase con algunos errores, pero supieron demostrar su superación en la segunda jornada, cerrando la competición con sensaciones muy positivas y mostrando el progreso de todo el año.