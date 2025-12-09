Club Rítmica Salamanca cierra la temporada 2025 con actuaciones destacadas en Madrid
Las gimnastas del club participaron tras clasificarse entre las cinco mejores de cada categoría en su comunidad autónoma
El Club Rítmica Salamanca ha puesto el broche final a una temporada llena de esfuerzo y logros, participando en dos de las competiciones más importantes del calendario nacional: la Copa de España Individual Base y el Campeonato de España de Conjuntos Absoluto, ambas celebradas en Madrid.
Copa de España Individual Base – Madrid 2025
Los días 29 y 30 de noviembre, las gimnastas del club compitieron en el Polideportivo Gallur, tras haber conseguido la clasificación previa, reservada únicamente a las cinco mejores deportistas por categoría de cada comunidad autónoma.
Las representantes del Club Rítmica Salamanca fueron:
Alevín: Alejandra Pérez-Moneo
Benjamín: India Marcos
Infantil: Claudia Siesto y Ruth Roncero
Cadete: Lidia Hernández y Ángela Cascón
Entre los resultados más destacados, Ruth Roncero finalizó en el 13º puesto en categoría Infantil, mientras que Claudia Siesto ocupó el 29º, India Marcos el 28º en Benjamín y Ángela Cascón el 25º en Cadete, reflejando el alto nivel y dedicación de las gimnastas durante toda la temporada.
Campeonato de España de Conjuntos Absoluto – Madrid 2025
Del 3 al 6 de diciembre, los conjuntos Benjamín y Junior compitieron en el Movistar Arena, escenario de la máxima competición nacional por equipos.
Conjunto Benjamín: Candela Yenes, Lua Sánchez, Lia Hernández, Sara Martín y Carla Iglesias realizaron dos pases impecables, logrando una magnífica quinta posición, un logro que llena de orgullo al club.
Conjunto Junior: Natalia García, Valeriia Torhovkykh, Celia Morena, Elena Mateos y María Barbero tuvieron un primer pase con algunos errores, pero supieron demostrar su superación en la segunda jornada, cerrando la competición con sensaciones muy positivas y mostrando el progreso de todo el año.
