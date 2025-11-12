Sin colmillo: el segundo Unionistas menos goleador en Primera RFEF

El arranque de Unionistas no ha sido bueno. Los blanquinegros acumulan cinco partidos sin perder, pero siguen en descenso. Y el debe del equipo es claro: el colmillo en la parte decisiva del campo.

De las cinco campañas en Primera RFEF, este Unionistas es el segundo que menos goles ha marcado en las once jornadas iniciales de la competición. Hasta el momento, los charros han anotado nueve dianas y tan solo superan al de la campaña 2023/24 que, por esta fecha, había marcado en seis ocasiones.

En la primera temporada en Primera RFEF, con Dani Mori en el banquillo, Unionistas marcó diecisiete goles en las once primeras jornadas; números que repitió la pasada campaña con Dani Llácer como entrenador.

Además, en la campaña 2022/23, los charros marcaron once goles en sus once primeras jornadas.

Este año, los nueve goles se encuentran muy repartidos: dos de Hugo de Bustos, dos de Abde y uno de De la Nava, Olmedo, Pere Marco, Jan Encuentra y Jota López.