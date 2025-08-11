Comienza la instalación de los ansiados palcos del Reina Sofía
Durante la tarde de este lunes se han realizado los primeros pasos
Durante la tarde de este lunes, el estadio Reina Sofía comenzó a ver la luz con los palcos. Después de más de un año, los operarios comenzaron la instalación dentro del recinto.
Esto responde a un viejo anhelo de Unionistas por dar un aire más remodelado a la instalación, que sumará entre 60 y 80 asientos más.
Ahora queda por delante acabar la propia instalación de todas las cabinas y palcos para el debut liguero del equipo charro en Primera RFEF ante Osasuna Promesas.
