El Comité de Apelación también rechaza el recurso de Unionistas por alineación indebida del Bilbao Athletic

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado el recurso presentado por Unionistas de Salamanca contra la resolución del Juez Disciplinario Único, ratificando así la decisión adoptada previamente por el Juez de Competición, que ya había descartado la existencia de alineación indebida del Bilbao Athletic en el duelo correspondiente a la jornada 10 de Primera RFEF.

Unionistas denunció la situación producida en el minuto 89 del mencionado encuentro, cuando el jugador local Aritz Conde fue expulsado por doble amarilla y, durante unos segundos, permaneció sobre el terreno de juego mientras el balón ya estaba en movimiento. Sin embargo, tanto el acta arbitral como las imágenes analizadas han sido determinantes para los comités federativos.

En su resolución, la RFEF argumentó que “a la vista de las imágenes, queda fuera de toda duda que el jugador no participó en el juego tal y como expresamente recoge el colegiado en el acta y confirman las imágenes aportadas. Su incidencia en el juego es tan nula que ni echándole tanta imaginación como hace el denunciante se puede llegar a percibir que se le pudiera considerar uno más de los jugadores que disputan el encuentro, ni que ello respondiera a un plan deliberado y culpable del Athletic Club”.

De este modo, se mantiene el resultado del partido, que finalizó con empate a cero y reparto de puntos.

Pese a ello, Unionistas de Salamanca ha hecho pública su disconformidad con la decisión del Comité de Apelación y, respaldado por sus servicios jurídicos, ha anunciado que elevará el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) con el objetivo de agotar todas las vías posibles y defender su postura hasta la última instancia.