El Comité de Competición multa a Unionistas: un aficionado escupió al banquillo del Celta Fortuna

En los minutos finales del partido entre Unionistas y el Celta Fortuna, un seguidor local escupió a futbolistas visitantes. La situación fue visible para los aficionados que se encontraban en la grada antigua del estadio Reina Sofía y rápidamente la Policía Nacional intervino para identificar al joven.

El Comité de Competición ha emitido su veredicto y ha multado a Unionistas por "alteración del orden del encuentro de carácter leve, con imposición de la sanción en su grado medio atendiendo las circunstancias. (Artículo: 117)". Por lo tanto, el club tendrá que pagar una multa de hasta 602 euros.