Confianza total en Antonio Paz: a su renovación solo le falta la firma

Miguel Ampuero y Antonio Paz van de la mano. El futuro presidente de Unionistas dejó clara su confianza en el director deportivo desde el principio y ambos han llegado a un acuerdo verbal para continuar en el club. El propio Antonio Paz confirmaba los contactos en SalamancaRTValDía el pasado mes de febrero y SALAMANCA24HORAS.COM puede adelantar que, con el paso de las semanas, el acuerdo es total y solo falta la rúbrica para cerrarse.

Pero no solo eso, Miguel Ampuero quiere darle mayor protagonismo a Antonio Paz y ampliar su grupo de trabajo. “Estamos muy contentos con él y la renovación estará condicionada a más de un año. Queremos dar estabilidad y dar un plan de trabajo”, expresaba el futuro presidente. Y añadía: “También nos gustaría profesionalizar más el área de dirección deportiva”.

Este será el primer paso deportivo de Miguel Ampuero como presidente del club y también se buscará tener una mayor estabilidad a la hora de afrontar el mercado y asumir con tiempo la planificación deportiva.