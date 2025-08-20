Confirmada la continuidad de Adri Ramírez en el Atlético Carbajosa

El Atlético Carbajosa ha oficializado la renovación de Adrián Ramírez para la próxima temporada. El jugador fue uno de los más destacados en la pasada temporada con el equipo de Tercera FEB.

El escolta, de 23 años y 1,92 metros de altura, aporta puntos, desequilibrio y liderazgo en el ataque y será importante en el esquema de Manolo Rodríguez.

“Estoy muy feliz de continuar una temporada más. Desde el primer momento me he sentido como en casa y creo que tenemos un grupo con mucho potencial. Espero poder ayudar al equipo a conseguir grandes retos esta temporada y dar muchas alegrías a nuestra afición”, explica Adri Ramírez.

El escolta se une a las piezas ya confirmadas de Doudou Dieye, Herrero, Dinis, Jorge Morán, Adri Sánchez, Derrick Pizarro y Samuel López.