Ya se conoce el cuerpo técnico al completo de Perfumerías Avenida en Tercera FEB
El entrenador Jesús Gutiérrez estará acompañado por Alejandro Bellido, Javier Barrueco y Guzmán Pacho
Perfumerías Avenida ya ha dado a conocer su cuerpo técnico para el equipo masculino de Tercera FEB. El nuevo entrenador Jesús Gutiérrez estará acompañado por Alejandro Bellido, Javier Barrueco y Guzmán Pacho.
Alejandro Bellido será el segundo entrenador, función que ya realizó con Jesús Gutiérrez en Carbajosa Basket en LEB Plata; el preparador físico Javier Barrueco también coincidió con el técnico en Carbajosa; y Guzmán Pacho será el fisioterapeuta.
