Ya se conoce una fecha histórica para Unionistas

Unionistas debutará esta temporada en División de Honor juvenil. Es, sin duda, el cúlmen al trabajo de cantera del club blanquinegro en estos doce años de historia.

Ya hay fecha y hora para el primer partido de la historia de Unionistas en División de Honor. El equipo dirigido por Raúl Fuentes visitará la Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra para medirse al Getafe el domingo 14 de septiembre a las 12 horas.

Los de Raúl Fuentes se encuentran ya en sus últimos días de pretemporada y desde el lunes arrancarán la semana de competición. Y lo hará con un equipo renovado y cinco jugadores de la temporada pasada (Óscar Lorenzo, Rozas, Eloy, Adrián Jorge y Mateo García).