Ya se conocen los dorsales de Perfumerías Avenida para la temporada 2025/26
Iyana Martín y Vilaró mantienen su '10' y su '13' a la espalda. Hay sorpresas desde el 1 hasta el 55
Perfumerías Avenida ha oficializado los dorsales de la próxima temporada. Iyana Martín y Vilaró mantienen su '10' y su '13' a la espalda. Las sorpresas llegan con los nuevos fichajes.
Claudia Soriano ha optado por el dorsal más bajo y llevará el '1', mientras que la pívot Cave será la número 55 de Perfumerías Avenida.
Entre medias: Magarity (2), Spreafico (3), Belén Arrojo (7), Zellous (11), Meyers (12), Djaldi-Tabdi (14) y Erikstrup (20).
También te puede interesar
Lo último