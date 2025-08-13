Ya se conocen los dorsales de Perfumerías Avenida para la temporada 2025/26

Perfumerías Avenida ha oficializado los dorsales de la próxima temporada. Iyana Martín y Vilaró mantienen su '10' y su '13' a la espalda. Las sorpresas llegan con los nuevos fichajes.

Claudia Soriano ha optado por el dorsal más bajo y llevará el '1', mientras que la pívot Cave será la número 55 de Perfumerías Avenida.

Entre medias: Magarity (2), Spreafico (3), Belén Arrojo (7), Zellous (11), Meyers (12), Djaldi-Tabdi (14) y Erikstrup (20).