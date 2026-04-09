Las continuas lluvias en invierno retrasan la finalización del segundo vial del estadio Reina Sofía

El segundo vial para llegar al estadio Reina Sofía no estará en los plazos previstos. Las continuas lluvias durante los meses de febrero y marzo han impedido el desarrollo previsto de las obras en el movimiento de tierras y el nuevo plazo para el término de las mismas irá ligado a la conclusión de la temporada.

La construcción del vial costará 450.000 euros y formará parte de los presupuestos municipales de 2025. "Dicha obra consistirá en el desbroce del terreno; el movimiento de tierras para obtener la explanada que dé soporte al pavimento; la instalación de redes de servicios, con colocación de tuberías de saneamiento y comunicaciones; la construcción y pavimentación de una amplia senda peatonal, calzada y carril bici; la instalación de alumbrado con tecnología led y la plantación de arbolado, con su correspondiente instalación de riego", informan desde el Ayuntamiento de Salamanca.

El segundo vial para acceder al estadio Reina Sofía es una necesidad para Unionistas de Salamanca y se encuentra dentro del Plan Director pactado por el conjunto charro junto con el Ayuntamiento de Salamanca.