Fin al contrato temporal de Stoupalova con Perfumerías Avenida

El bocinazo final del partido entre Perfumerías Avenida y Baxi Ferrol también significó el término del contrato temporal de Natalia Stoupalova con el club charro.

La jugadora rusa, que llegó para suplir la baja de la lesionada Magarity, acabó entre lágrimas con el aplauso de la Marea Azul como agradecimiento a su esfuerzo.

"Un trabajo increíble en estos meses de contrato temporal que hoy llegan a su fin. Mereces lo mejor por tu enorme profesionalidad", agradecieron desde el club charro.