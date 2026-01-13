Las corredoras Adriana Vargas y Carla Bañuls campeonas de España de Pista

Las corredoras del Mirat Team Adriana Vargas y Carla Bañuls campeonas de España de Pista

El Mirat Team ha completado un inicio de temporada espectacular logrando un balance de tres campeonatos de España en apenas 48 horas. Las corredoras de la escuadra han brillado con luz propia tanto en el velódromo de Palma de Mallorca como en el barro de Tarancón, consolidándose como el equipo a batir en el panorama nacional.

La gran protagonista en la pista fue Adriana Vargas, quien exhibió una superioridad incontestable en la categoría junior durante los Campeonatos de España de Pista. Vargas regresó de Mallorca con dos medallas de oro tras dominar las dos disciplinas en las que competía:

Omnium: Tras un inicio sólido el sábado (3ª en Scratch y 2ª en Tempo Race), Adriana asaltó el liderato ganando la Eliminación. Pese a tener el título casi en el bolsillo, cerró su participación con una victoria magistral en la Puntuación para asegurar el oro.

Madison: En la jornada del domingo, formando pareja con su compañera de la selección catalana, Vargas dominó la prueba de principio a fin, sumando su segundo entorchado nacional del fin de semana.

A cientos de kilómetros, en Tarancón, el Mirat Team también dejó su huella en los Nacionales de CX, sumando cuatro medallas adicionales en condiciones extremas:

Oro en Team Relay: El viernes, Carla Bañuls se proclamaba campeona de España en la prueba de relevos, mientras que su compañera Laura Solares se colgaba el bronce con la selección asturiana. Batalla Cadete: En una carrera decidida al sprint, Gisela Herrero logró una valiosa medalla de bronce, seguida muy de cerca por Laura Solares (4ª) y Loira Blázquez, que cerró el Top 10. Plata con sabor agridulce: El domingo, bajo temperaturas bajo cero y placas de hielo, Carla Bañuls lideró la prueba junior hasta la última vuelta, donde una inoportuna caída la relegó a la segunda posición. Por su parte, Lidia Castro finalizó quinta tras verse afectada también por las caídas debidas al estado del circuito.

Este despliegue de talento confirma las aspiraciones del Mirat Team para la presente campaña. Con tres títulos nacionales en el bolsillo, el equipo reafirma su objetivo no solo de liderar el ranking nacional, sino de asaltar el Top 5 internacional en las próximas citas del calendario.