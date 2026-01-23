"Corremos juntos la historia que da vida", lema de la Carrera Popular Don Bosco

Salamanca acogerá el próximo domingo 1 de febrero de 2026 la XXXI Carrera Popular Don Bosco – Salamanca, una de las citas deportivas y sociales más consolidadas de la ciudad, que volverá a llenar de vida, deporte y convivencia el barrio de Pizarrales, con epicentro en el entorno del Colegio Salesianos Pizarrales y la Avenida de Salamanca.

La prueba, organizada por la Organización Carrera Popular Don Bosco – Centro Juvenil Salesianos Pizarrales, dará comienzo a las 10:30 horas y reunirá a alrededor de 1.400 corredores, superando las 1.500 personas si se tiene en cuenta la implicación de voluntarios, organización y colaboradores. Una jornada que volverá a destacar por su carácter popular, familiar, educativo e inclusivo, y que año tras año se ha convertido en un referente del calendario deportivo salmantino.

Bajo el lema “Corremos juntos la historia que da vida”, la trigésimo primera edición pone en valor la tradición de más de tres décadas, el protagonismo del barrio de Pizarrales y los valores salesianos inspirados en Don Bosco, donde el deporte se convierte en una herramienta de encuentro, educación y convivencia entre generaciones.

La Carrera Popular Don Bosco cuenta con un amplio abanico de categorías para todas las edades, con una destacada participación infantil y juvenil, además de pruebas adaptadas, lo que refuerza su carácter inclusivo. En esta edición se espera la participación de corredores procedentes de Salamanca capital, la provincia y otras localidades, así como la presencia de clubes deportivos llegados desde Portugal, un dato que vuelve a poner de manifiesto el atractivo y proyección del evento.

Uno de los aspectos más destacados de la prueba es que la inscripción es totalmente gratuita, reafirmando su espíritu popular y facilitando la participación de toda la ciudadanía. Toda la información actualizada, así como los recorridos completos de cada categoría, pueden consultarse en la web oficial www.carreradonbosco.es.

La organización quiere subrayar el importante ambiente festivo que se vivirá durante toda la mañana, con animación, música y actividades paralelas, así como el carácter especial de esta edición, en la que las comunidades salesianas se han unido de manera especial, y que incluirá momentos de reconocimiento y homenaje.

El evento será posible gracias al trabajo de un amplio equipo de voluntarios, así como a la colaboración de distintas instituciones y entidades, entre ellas el Ayuntamiento de Salamanca, la Policía Local y Protección Civil, además del apoyo de numerosas empresas y patrocinadores que hacen posible esta cita deportiva y social.

Desde la organización, animan a toda la ciudadanía a participar tanto como corredores como público, y a disfrutar de una mañana en la que el deporte, la convivencia y los valores compartidos volverán a ser los verdaderos protagonistas.

La XXXI Carrera Popular Don Bosco se presenta, un año más, como una cita imprescindible para Salamanca, una carrera que une generaciones, barrios y corazones, y que sigue escribiendo, paso a paso, una historia que da vida.