El Coruxo tumba al Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS cayó en O Vao por 1-0 ante el Coruxo y sale de los puestos de playoff. Los gallegos se llevaron el duelo con un tanto de Hugo en el minuto 13.

El once inicial de Jorge García estuvo formado por Leo Mendes en portería; Parra, Souley, Murua y Marotías en defensa; Lara y Cristeto en el doble pivote; y Aimar, Álex Gonpi y Dani Hernández por detrás de Javi Delgado.

El arranque del duelo fue del equipo gallego. De hecho, a los doce minutos, el Coruxo se ponía por delante con un tanto de Hugo. Y el Salamanca CF UDS sufría. Leo Mendes y Souley evitaban el segundo tanto antes de la media hora. Solo en el tramo final de la primera mitad, los charros se estiraron ligeramente en el campo y merodearon el área local.

Los primeros quince minutos de la reanudación fueron un monólogo del Coruxo que tuvo ocasiones claras para poner el 2-0 en el tanteador. Pero, de nuevo, Leo Mendes estuvo excelso para mantener a su equipo en el partido con sus paradas. Jorge García realizaba una triple sustitución para cambiar el partido. Al campo entraron Alba, Mancebo y Serrano por Cristeto, Aimar y Álex Gonpi.

En el minuto 67, los gallegos se quedaron con uno menos por roja directa a Mateo. La superioridad numérica no se convirtió en muchas ocasiones para los charros, que tuvieron un disparo de Parra desde la frontal como mejor opción en los minutos finales.