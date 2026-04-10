El creador de la nueva primera equipación de Unionistas: “Hay muchas camisetas con rayas finitas y se han puesto de moda”

Javier Criado repite como ganador del concurso de camisetas de Unionistas. Este salmantino, que reside en Copenhague, fue el creador de la camiseta azul que Carlos de la Nava levantó con el 2-2 en el Ruta de la Plata. Ahora, su primera equipación será la que luzca Unionistas las dos próximas campañas.

“Para la primera equipación, como vi que había habido un poco de discusión por la idea clásica o más novedosa, me di cuenta que la gente quería mantener el modelo clásico y presentar mi propuesta. No hay mucho margen para jugar y cambiar cosas”, explica Javier Criado.

El ganador del concurso de la primera equipación de Unionistas explica las novedades: “Me dio por ir por la parte de atrás más blanca y la zona superior negra. El detalle de la equipación es que tiene rayas verticales más oscuras. La razón es que hay muchas camisetas con rayas finitas y se han puesto de moda. Antaño había muchas camisetas así, lo asocio con la camiseta retro”.

Para él no es nuevo que su camiseta sea la más votada, ya le sucedió hace dos campañas con la actual camiseta visitante. “La edición anterior gané la segunda equipación, que es la azul de las estrellas. Fue muy querida y lo noté desde el primer momento en X. También hubo algunas críticas porque era un color oscuro. En el grupo de Primera RFEF hay muchos equipos que la camiseta es blanca y azul porque está la Ponferradina. Esa foto de Carlos de la Nava con la camiseta en Zamora me hizo mucha ilusión”, continúa.

Por último, Javier Criado explica cómo vive el día a día de Unionistas a miles de kilómetros de distancia: “No todos los fines de semana puedo verlo, pero siempre que puedo estoy con el teléfono móvil viendo el partido. Y especialmente me hace ilusión cuando juegan con la camiseta azul. Y ahora con la primera, pues mucho más”.