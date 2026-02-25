Cristeto marca los objetivos del Salamanca CF UDS: “Hacer playoff e intentar lograr el ascenso”

Carlos Cristeto es uno de los intocables para Jorge García en el Salamanca CF UDS. El ‘10’ reconoce que no estuvieron bien ante el Marino de Luanco, pero pone ya la vista en el duelo del domingo ante el Oviedo Vetusta. Y también es exigente en los objetivos hasta final de campaña.

Pasar página tras el empate ante el Marino de Luanco. “No era el resultado que queríamos, pero sumamos un punto. Sabíamos que el Marino de Luanco es un buen equipo, defiende en bloque bajo y sale bien en transiciones. Nos faltó profundidad y no creamos peligro”.

Apareció mucho en la base de la jugada y poco en campo rival. “Jugué de seis para atacar el bloque bajo y donde decida el entrenador, lo haré”.

Turno para el líder Oviedo Vetusta. “Es un equipo que tiene buen trato de balón, gente joven y aquí empatamos a cero, aunque tuvimos dos penaltis que no pitaron. Será un partido difícil”.

En lo personal, ¿cómo se encuentra? “Bien. Llevo bastantes minutos y las lesiones me están respetando. Ojalá llegar a tope al final”.

En puestos de playoff. “Hay que darle valor y en otros años no estábamos en esta posición. Llevamos todo el año en la zona alta en la categoría. Son diez finales”.

¿Hay mucho ruido externo? “Sí es verdad que hay mucha exigencia y que la gente quiere estar arriba. En esta Liga fallan todos y es una categoría muy competitiva”.

¿Cuál es el objetivo de aquí a final de campaña? “Hacer playoff e intentar lograr el ascenso”.