Victoria con susto final para Perfumerías Avenida

Con mucho sufrimiento y susto final. Perfumerías Avenida ganó por 78-79 a Gran Canaria en un encuentro extraño desde antes de empezar hasta el bocinazo final.

El partido se iba a disputar en La Paterna. Con el parqué empapado, los árbitros determinaron que había que cambiar de ubicación. Y los dos equipos tuvieron que recoger sus pertenencias y cambiar de pabellón.

El quinteto charro estuvo formado por Soriano, Zellous, Meyers, Arrojo y Cave. Las charras saltaron con mucha fuerza a la pista y rápidamente se colocaron con una renta de 4-13. Pero el equipo de Montañana se fue diluyendo al descanso, cometió numerosos errores en ataque y fue frágil en defensa. Del 4-13 al 42-36. Turno para pasar por vestuarios, refrescar ideas y apretar tuercas.

El regreso de los vestuarios llegó com un parcial de 2-11 para las azulonas que devolvía la ventaja en el marcador a Perfumerías Avenida (44-47). Gran Canaria reaccionó y el intercambio de canastas dejó un 61-61 al término del tercer cuarto.

La igualdad fue máxima hasta el minuto final. Con 75-75, Vilaró y Zellous tiraron de experiencia para anotar cuatro puntos desde el tiro libre. Pero Gran Canaria respondió con un triple. 78-79, balón para Avenida y 3,8 en el reloj. Y se salvó el equipo charro de la tragedia. A Zellous le quitaron el balón de las manos y Contell falló el último tiro para Gran Canaria. Victoria in extremis de Avenida