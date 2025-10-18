Victoria con susto final para Perfumerías Avenida

Las charras perdieron la última pelota, pero Gran Canaria falló el tiro decisivo

Las jugadoras de Avenida se felicitan tras una canasta
Las jugadoras de Avenida se felicitan tras una canasta | FOTO CB AVENIDA

Con mucho sufrimiento y susto final. Perfumerías Avenida ganó por 78-79 a Gran Canaria en un encuentro extraño desde antes de empezar hasta el bocinazo final.

El partido se iba a disputar en La Paterna. Con el parqué empapado, los árbitros determinaron que había que cambiar de ubicación. Y los dos equipos tuvieron que recoger sus pertenencias y cambiar de pabellón.

El quinteto charro estuvo formado por Soriano, Zellous, Meyers, Arrojo y Cave. Las charras saltaron con mucha fuerza a la pista y rápidamente se colocaron con una renta de 4-13. Pero el equipo de Montañana se fue diluyendo al descanso, cometió numerosos errores en ataque y fue frágil en defensa. Del 4-13 al 42-36. Turno para pasar por vestuarios, refrescar ideas y apretar tuercas.

El regreso de los vestuarios llegó com un parcial de 2-11 para las azulonas que devolvía la ventaja en el marcador a Perfumerías Avenida (44-47). Gran Canaria reaccionó y el intercambio de canastas dejó un 61-61 al término del tercer cuarto.

La igualdad fue máxima hasta el minuto final. Con 75-75, Vilaró y Zellous tiraron de experiencia para anotar cuatro puntos desde el tiro libre. Pero Gran Canaria respondió con un triple. 78-79, balón para Avenida y 3,8 en el reloj. Y se salvó el equipo charro de la tragedia. A Zellous le quitaron el balón de las manos y Contell falló el último tiro para Gran Canaria. Victoria in extremis de Avenida

También te puede interesar

Lo último

stats