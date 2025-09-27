Una gran Abdelkader deja sin premio el esfuerzo de Perfumerías Avenida ante Valencia Basket

Perfumerías Avenida lo dio todo hasta el final ante el Valencia Basket pero no podrá pelear el domingo por el título de la Supercopa. Las charras cayeron por 70-75 y no pudieron hacer nada ante la exhibición de Abdelkader.

El quinteto azulón estuvo formado por Soriano, Vilaró, Meyers, Stoupalova y Cave. Y el arranque de Avenida fue bueno. Soriano, especialmente, mantuvo un ritmo alto en ataque y mucho acierto. Un triple, tres tiros libres, una canasta… la base dominaba el ataque perfumero. Lekovic, para Valencia Basket, respondía con puntos y descaro. Sobre la bocina del primer acto, Valencia Basket tomaba una ventaja de dos puntos con un triple de Abdelkader (18-20).

En el segundo cuarto, Valencia Basket empezó mejor con un triple de Queralt y una canasta de Carrera en la pintura. Con 18-25 y 8:36 para el descanso, Anna Montañana pedía tiempo muerto. Pero no cambiaba nada el tiempo muerto. Canasta de Fam y triple de Abdelkader. La distancia se colocaba en un 18-30 y Avenida sin anotar en cinco minutos de cuarto.

La primera canasta charra en el cuarto llegó pasados los cinco minutos con un rebote ofensivo y convertido por Djaldi-Tabdi. Cave se animaba con un dos más uno y Avenida iba a tomando el pulso al segundo cuarto en los minutos previos al descanso (23-31).

Intento sobrevivir Avenida hasta el intermedio, pero Valencia Basket no paraba de anotar desde la línea de tres y tomaba distancia en el marcador (31-46).

Las indicaciones de Anna Montañana en los vestuarios le sentaron de maravilla a Perfumerías Avenida. Las charras comenzaron a recortar diferencias y los triples de Vilaró y Zellous ponían a solo tres puntos a las azulonas en el marcador (46-49). Sin embargo, ahí se cortocircuitó de nuevo Avenida y Valencia Basket aprovechó para estirar el marcador con un 0-10 de parcial (46-59).

El cuarto final puso sobre la pista el corazón de Perfumerías Avenida. Poco a poco fue recortando el equipo charro y dos triples de Vilaró ponían el 63-66 en el luminoso con tres minutos para el final. Lo intentó todo Avenida hasta el final. Pero no pudo con Abdelkader, que decidió el choque para meter a Valencia Basket en la final de la Supercopa.