Unionistas logra un puntazo de resistencia contra el Atlético de Madrid en División de Honor

Un puntazo para Unionistas en División de Honor. Los blanquinegros igualaron a uno ante el Atlético de Madrid en el estadio Reina Sofía y estuvieron a un gran nivel defensivo y competitivo durante los casi cien minutos de partido.

El once titular de Unionistas estuvo formado por Nacho García bajo palos; Edu López, Nico Rincón, Eloy, Pedro López y Mansilla en defensa; Ferreiro y Rodri Pérez en el doble pivote; y con Mateo González, Adrian Jorge y Óscar Lorenzo en ataque.

Los visitantes, con mucho mayor potencial, llevaron el peso dominador de la primera mitad con Fitzgerald y Bazaga como jugadores más peligrosos. Pero entre la poblada defensa charra y las estiradas de Nacho García, Unionistas sobrevivió.

Y pudo marcar antes del descanso en tres acciones muy claras. En la primera, un centro chut de Mansilla acabó en el travesaño; y en la siguiente, el meta colchonero evitó el 1-0 con una doble parada a Óscar Lorenzo y, sobre todo, a Rodri Pérez.

La segunda mitad fue de monopolio absoluto del Atlético de Madrid ante un Unionistas que aguantó. No solo aguantaba en el campo, sino también las malas formas del banquillo visitante con la pasividad del trío arbitral.

Un penalti a los nueve minutos de la reanudación puso por delante a Unionistas. A Óscar Lorenzo no le tembló el pulso desde los once metros e hizo el 1-0.

Los colchoneros empataban a falta de seis minutos para el final por medio de Bazaga. Y Nacho García evitaba males mayores. En la última del partido, Rozas no logró lanzar dentro del área.

El pitido final solo evidenció las malas formas del banquillo del Atlético de Madrid, que buscó la tangana contra el cuerpo técnico del equipo charro.