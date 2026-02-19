El Cuack SOS compite en el Open de Castilla y León Máster de Salvamento y Socorrismo

Palencia se convertirá en la sede del XI Open de Castilla y León, XI Campeonato de Castilla y León y IV Jornada de Liga Española de Clubes en la Piscina Municipal Campos Góticos de la capital palentina, el 22 de febrero a partir de las 10:15 horas.

La cita reunirá a un total de 46 socorristas, lo que supone un incremento del 28% en el número de inscripciones respecto a la pasada edición. Los deportistas pertenecen a siete clubes procedentes de tres comunidades autónomas, consolidando la competición como una de las referencias del calendario máster.

Por Castilla y León participarán en la sesión de competición: C.D. Oca SOS (Palencia), C.D. Cuack SOS (Salamanca), C.D. 27 Grados (Soria), C.D. Salvamento Almar (Valladolid) y C.D. Salvamento Dragones (Zamora). Además, el Open de Castilla y León de Salvamento y Socorrismo tendrá como clubes invitados el C.D.B. Vallecas SOS (Comunidad de Madrid) y el Loredo Surf Life Saving (Cantabria).

La representación masculina es mayoritaria, con 32 deportistas y el 69,6%, frente a la femenina con 14 inscritas. El C.D. Oca SOS es la entidad que más socorristas aporta a la cita, con 16, seguida de Loredo Surf Life Saving (12), C.D.B. Vallecas SOS (11), C.D. 27 Grados (4) y Cuack SOS, C.D.S. Dragones y C.D.S. Almar (1 en cada caso).

Las pruebas que incluye el programa son cuatro individuales (natación con obstáculos, socorrista, remolque de maniquí y remolque de maniquí con aletas) y otras cuatro por equipos (lanzamiento de cuerda, natación con obstáculos, remolque de maniquí y combinada de salvamento).

La próxima parada del calendario deportivo de la categoría máster será el XIII Campeonato de España Máster de Piscina, que se celebrará los días 21 y 22 de marzo en la Piscina Municipal Parquesol – Laura López Valle, en Valladolid.