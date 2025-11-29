Cuatro oros para la Escuela Luo Fu Shan en Fuenlabrada

La Escuela Luo Fu Shan acudió con diez participantes al décimo Open de Fuenlabrada. La cita, que se disputó este sábado, contó con 340 atletas de 7 países y casi 40 clubes de todas las categorías y edades. La cosecha charra fue de cuatro medallas de oro, tres de plata y tres de bronce.

Los cuatro oros fueron en la modalidad de Combate. Mateo, de 11 años, debutaba en la competición y conseguía con el oro en su categoría. Un debut inmejorable para uno de los jóvenes valores de la Escuela Luo Fu Shan.

Los otros tres oros fueron para Javier, Rodrigo y Mara, que ganaron todos sus combates y no perdieron ni un solo asalto.

Además, Sifu Roberto Rodríguez Carrasco acudió como árbitro central para dirigir los combates en los que no participaban sus alumnos.