Cuatro oros, una plata y tres bronces para la Escuela de Kickboxing Élite en el Campeonato de España Senior, Veterano y Parakickboxing 2026

La Escuela de Kickboxing Élite en el Campeonato de España Senior, Veterano y Parakickboxing 2026

La Escuela de Kickboxing Élite ha participado este fin de semana en el Campeonato de España Senior, Veterano y Parakickboxing 2026 donde ha obtenido cuatro oros, una plata y tres bronces.

En total, la selección de Castilla y León logró una meritoria quinta posición en el medallero, con un total de 15 oros, 13 platas y 26 bronces.

Respecto a la actuación de los participantes en el campeonato, destacó Claudia Criado Gutiérrez, que consiguió un doble oro en las modalidades de Point Fight y Light Contact, revalidando así por segundo año consecutivo este logro, un hito de gran relevancia. Destacó también José Moreno Mari, que se proclamó campeón de España en Point Fight.

Por su parte, Laura Cortés Martín logró el oro en Point Fight y el bronce en Light Contact.

En su primer año en categoría senior, Eduardo Cortés Martín firmó una actuación destacada, alcanzando el bronce y compitiendo a buen nivel frente a rivales de gran entidad.

En Parakickboxing, Sergio Ramajo Seisdedos obtuvo la medalla de plata; en la categoría de veteranos, Daniel Sánchez Gascón consiguió la medalla de bronce.

La Escuela también destaca la participación de Manuel García Sánchez como técnico dentro del equipo de Castilla y León.