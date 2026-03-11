Cuatro salmantinos, al Campeonato de España de Atletismo para personas con discapacidad física

Este fin de semana se disputará el Campeonato de España de Atletismo para personas con discapacidad física. La competición tendrá lugar durante el fin de semana en la pista Puente de la Niña en Guadalajara. Y allí habrá cuatro salmantinos.

Por parte charra acudirán al campeonato los paraatletas Víctor Toro, María Santitos y Alberto Sánchez, quienes competirán en las pruebas de lanzamiento de disco, peso y jabalina. Asimismo, Manuel González tomará parte en las pruebas de 100 metros, frame running, disco y jabalina.

“Desde la Federación se desea a todos los participantes el mayor de los éxitos y se anima a la afición a seguir de cerca los resultados de nuestra comunidad en este Campeonato de España. La participación en una cita de este calibre representa no solo un logro personal para cada atleta, sino también un motivo de orgullo para toda Castilla y León”, explican desde la Federación de Castilla y León de atletismo.