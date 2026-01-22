Cuatro salmantinos participan en el XXXII Campeonato de Castilla y León de Salvamento y Socorrismo

La élite del salvamento y socorrismo autonómico se medirá en el XXXII Campeonato de Castilla y León de Salvamento y Socorrismo y de la II Jornada de la Liga Española de Clubes, de las categorías juvenil, júnior y absoluta. Además, la competición albergará la II Jornada de la Liga Española de Clubes de la categoría Máster. La cita tendrá lugar en la Piscina del Centro Especializado de Alto Rendimiento Río Esgueva de Valladolid, durante el sábado 24 de enero, en sesión de tarde, y el domingo 24 de enero, en sesión de mañana y tarde.

El campeonato reunirá a once clubes de siete provincias de la Comunidad Autónoma: C.D. Cisne SOS (Ávila), C.D. Salvamento León, C.A. Teleno Salvamento y C.D. SOS La Bañeza (León), C.D. Oca S.O.S. (Palencia), C.D. Cuack SOS (Salamanca), C.D. 27 Grados (Soria), C.D. Unión Esgueva SOSVA y C.M. Valladolid (Valladolid), C. Salvamento y Socorrismo Benavente y C.D. Salvamento Dragones (Zamora).

Las pruebas programadas para la sesión del sábado son: 200/100 metros natación con obstáculos, lanzamiento de cuerda, 4x50 metros natación con obstáculos y 100 metros socorrista. Durante la jornada del domingo se disputarán las pruebas de 50 metros remolque de maniquí, 200 metros supersocorrista, 4x25 metros remolque de maniquí, 4x50 metros relevo combinado, 100 metros combinada de salvamento, 100 metros remolque de maniquí y 4x50 metros relevo socorrista mixto.

La participación total será de 168 socorristas, lo que supone un 5,7% de incremento con respecto la pasada temporada, con una representación femenina del 49,4%. Por categorías, competirán 72 deportistas juveniles, 46 júnior, 38 absolutos y 12 máster. Por provincias, Valladolid será el territorio que más deportistas aporte a la cita con 52, seguido de Palencia (44), León (43), Zamora y Soria (10 cada una), Ávila (5) y Salamanca (4).