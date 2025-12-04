Dani Hernández y Davo Fernández, bajas en el Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS no podrá contar contra el Rayo Cantabria con dos de sus atacantes. Dani Hernández y Davo Fernández son baja tras lesionarse ante el Burgos Promesas en el estadio Helmántico.

El zamorano se lesionó en los primeros minutos del partido y el club ha notificado que "presenta una rotura de fibras en la musculatura isquiotibial", mientras que Davo, que debutaba en la temporada, "sufre una avulsión del tendón del músculo plantar delgado y una fractura trabecular del calcáneo".