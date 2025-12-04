Dani Hernández y Davo Fernández, bajas en el Salamanca CF UDS
Los dos jugadores se perderán el encuentro del domingo ante el Rayo Cantabria
El Salamanca CF UDS no podrá contar contra el Rayo Cantabria con dos de sus atacantes. Dani Hernández y Davo Fernández son baja tras lesionarse ante el Burgos Promesas en el estadio Helmántico.
El zamorano se lesionó en los primeros minutos del partido y el club ha notificado que "presenta una rotura de fibras en la musculatura isquiotibial", mientras que Davo, que debutaba en la temporada, "sufre una avulsión del tendón del músculo plantar delgado y una fractura trabecular del calcáneo".
