Dani Hernández sufre una micro rotura del semi membranoso del isquiotibial

Dani Hernández, en un entrenamiento con el Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS afronta su última semana de pretemporada. El equipo dirigido por Jorge García pone su vista en el domingo 7 de septiembre con el duelo ante el Bergantiños para arrancar la Segunda RFEF.

El técnico charro sigue de cerca la evolución de Dani Hernández. El zamorano sufre una micro rotura del semi membranoso del isquiotibial, según los servicios médicos del club.

No es la única baja del Salamanca CF UDS, que no ha podido ver todavía en acción a Davo, aunque de este último no ha ofrecido ningún parte médico al respecto.