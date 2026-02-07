Dani Llácer: "Si algo no es justo, es nuestra derrota"

Dani Llácer volvió al Reina Sofía y agradeció el gesto del club local de entregarle una placa por su pasado en Unionistas. El entrenador del Ourense se lamentaba de las ocasiones falladas.

Valoración. “Si algo no es justo, es nuestra derrota. No he repasado las estadísticas, pero creo que han tirado una vez a puerta. Cuando tiras una vez a portería, lo normal es no ganar. En la primera parte hemos tenido muy clara la ocasión de Rabadán. En la segunda parte, las hemos tenido. A nivel de justicia en el fútbol, aceptar las injusticias y tragar veneno”.

Unionistas, bien posicionado. “En la primera parte, también jugando en el Reina Sofía, me esperaba un equipo agresivo y que nos fuesen a buscar más alto. En la segunda parte hemos tenido tramos mejores para poder hacer gol. Y no ha llegado. Creo que hemos tenido tres o cuatro muy claras”.

Salvación de Unionistas. “100%. Por plantilla, por confección, por trabajo del míster y del staff no vais a tener un problema para salvaros”.

Su regreso al Reina Sofía. “Sensaciones muy encontradas. Veo cosas que aprecio. Ha sido extraño y bonito otra vez, en esta sala en la que he pasado muchas horas y agradezco el bonito gesto al club del homenaje”.