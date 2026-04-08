Dani Martín Anaya, debut y campeón de la Copa de España de ciclismo paralímpico

No ha podido estrenarse mejor Daniel Martín Anaya en la Copa de España de ciclismo paralímpico. El salmantino ponía punto y aparte a su etapa como tirador de arco y asumía un nuevo reto a dos ruedas. Y con mucho éxito. Dani Martín, junto a su piloto Juani, han logrado matemáticamente el campeonato de la Copa de España de ciclismo paralímpico a falta de una prueba.

“Quiero compartir esta alegría que siento con mis amigos, familia y compañeros de todo mi equipo Viclass. Gracias a ellos también lo hemos podido conseguir. Sois muy grandes. Quería dar las gracias a mi piloto Juani, por ser mi gran héroe, por enseñarme tanto, por ayudarme tanto y por hacer mis sueños realidad”, explica el propio Dani Martín Anaya.

El salmantino, junto con su piloto Juani, vencieron en la prueba de León y ya se han asegurado los puntos suficientes antes de la última prueba en Oviedo, que se disputará el 18 de abril.

El próximo reto estará en el Campeonato de España, que se disputará en Melilla del 2 al 5 de julio.