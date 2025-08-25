Daniel Barroso ficha por el Atlético Carbajosa

Nuevo fichaje para el Atlético Carbajosa. Daniel Barroso se incorpora al equipo charro de Tercera FEB desde del Baloncesto Segovia. El jugador, de 22 años y 1,87 metros de altura, puede actuar como base y escolta.

El cuerpo técnico, liderado por Manuel A. Rodríguez, considera que su incorporación supone un paso más en la construcción de un equipo competitivo, combinando juventud, talento y ambición.

“Llego con muchísimas ganas y quiero agradecer al club la oportunidad que me brinda. Espero que esta temporada podamos hacer disfrutar a todos los aficionados con un buen baloncesto y mucho trabajo en la pista”, explica Daniel Barroso.