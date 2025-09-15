Daniel Herrero y Verónica Sánchez ganan la Legua de Nuevo Francos

Daniel Herrero Cabero (Independiente) con 19:38 y Veronica Sanchez Romero (Caja Rural Vino de Toro) con 21:54 han resultado los ganadores de la X Legua de Nuevo Francos. Una competición en la que han quedado en 2ª posición José María Zorita Viota Pérez (Caja Rural Vino de Toro) con 20:00 y Verónica Rodríguez Hernández (Club Deportivo Alcer) con 22:55, y en 3ª posición Juan Juanes Entisne (CD Fisioterapia Roberto Ramos) con 20:02 y Cristina Rodríguez Rodríguez (Independiente) con 24:52.a décima, de la Legua de Nuevo Francos, con gran cantidad de participantes.

A las 10:30h, se dio comienzo con las tres carreras de los más peques, para las categorías Pequeños 2020 y posteriores, Medianos de 2015 a 2019, y la categoría de Mayores, 2010 a 2014. Al finalizar las categorías menores –a las 11:00h- se dio la salida a la carrera absoluta sobre una distancia de una Legua Castellana (5572m) y a la vez, como novedad en esta edición, se llevó a cabo una prueba de andarines sobre 3km.

Se premió también a la categoría de Veteranos, recibiendo premio los tres primeros clasificados tanto en masculino como femenino así como los 3 primeros atletas locales en ambos sexos.

Todos los premios tanto de la general como de las diferentes categorías recibieron premios en especie. Todos los participantes que cruzaron la línea de meta, tanto de la categoría absoluta como de la de menores, recibieron la bolsa del corredor con camiseta conmemorativa incluida y dispusieron de avituallamiento líquido a la llegada con diferentes tipos de bebidas.