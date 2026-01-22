Daniela Cidoncha, clasificada para el Campeonato de España Junior de Judo

El Judo Club Salamanca acudió con tres deportistas a la Fase Interautonómica (Sector Oeste) clasificatoria para participar en el Campeonato de España Junior de Judo, que se celebrará el próximo 31 de enero en Pamplona.

Daniela Cidoncha, todavía cadete, disputó cuatro combates, solo cediendo en semifinales frente a la favorita, logrando imponerse por ippon en el combate decisivo por el mejor bronce que le daba la clasificación en la categoría de -70Kg para la Fase Final del Campeonato de España.

Luisa Hernández, en la categoría de -63Kg, pese a cuajar una actuación notable y lograr el bronce, no pudo imponerse en el combate por el mejor bronce que le hubiera dado también la clasificación para el Campeonato de España.

Por último, Mario de Pedro, en la categoría de -73Kg, pese a hacer un muy buen combate frente al representante gallego, cedía en el último segundo del combate, no pudiendo acceder en la repesca a los puestos de podio.

Desde el Club destacan la evolución de estos deportistas y así lo demuestran estos resultados: Daniela Cidoncha es la primera vez que se clasifica para un Campeonato de España Junior, para Luisa Hernández es su primera medalla en una Fase Interautonómica y Mario de Pedro es la primera vez que se ha clasificado para participar en dicha Fase.

Las próximas citas para el Club Salmantino serán la Copa de España Cadete de Cataluña, donde participará Daniela Cidoncha, y el Campeonato de España Junior que se celebrará en dos semanas, con la participación de las judokas salmantinas Daniela Cidoncha del Judo Club Salamanca y Laura Martín del Judo Club Doryoku, formando parte del equipo que representará a Castilla y León.